Fatsa'da okçuluk sporu gelişiyor

Ordu Okçuluk İl Temsilcisi ve Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Fatsa'da okçuluk sporunun alt yapısını iyi kurduk, hedefimiz ülkemiz sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir” dedi.

Okçuluk alanında Fatsa'da çok güzel gelişmelerin olduğunu belirten Bekyürek, “Türkiye'nin en fazla bu alanda yer alan antrenörlerine sahip ilçeyiz. Okçuluk sporunu benimsedik ve kurduğumuz tesislerle güzel işlere imza atmaya hazırlıyoruz. Antrenörlerimiz alanında iyi hocalar ve burada ki sporcuları yetiştirme anlamında gayretli ve planlı bir şekilde çalışıyorlar. İki kapalı ve bir açık alanımız var. Açık alanımızı Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesinin katkılarıyla yaptık ve kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Lisanlı okçuları yetiştiriyoruz. Sayımız her geçen gün artıyor ve ilçede ok sporuna ilgi yoğunlaşmaya başladı. Malzeme sıkıntımız veya başka bir problemimiz yok bu alanda. Federasyon başkanında Fatsalı olması bizler için büyük avantaj. Sporcu sayımız 70'i buldu lisanlı olarak. Birçok sporcumuz Türkiye geneli yapılan yarışmalara katılarak önemli dereceler aldılar. Alt yapısını iyi kurduk ve okçuluk sporunu büyük oranda geliştirdik. Hedefimiz bu alanda daha fazla sporcu yetiştirmek ülkemiz sporuna kazandırmaktır” diye konuştu.