Fatsa'da okul servis araçları denetlendi

Eğitim- öğretim döneminde öğrencilerin, düzenli ve güvenli bir trafik ortamında okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla okul taşıtlarını kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ise cezalar kesildi. Fatsa Trafik Tescil Büro Amiri Mustafa Taş kontrollerle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı hizmet almaları için gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi, ruhsat ve ehliyet kontrolü, yolcu kapasitesi, temizlik, okul taşıtı ibaresi ve kırmızı ışıklı 'dur' lambasının bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini eksiklikleri olan sürücüleri uyardıklarını söyledi.

Denetimlerin devamlı süreceğini söyleyen Taş, “Okul servisi yapan sürücülerin tüm kurallara uymalarını, uymadıkları takdirde gerekli ceza işlemlerini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Okul servisi denetimlerine jandarma ve zabıtalar da eşlik etti.