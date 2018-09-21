Fatsa'da okul servisleri denetlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetim yaptı.

Taşımalı sistemle öğrenci taşıması yapan Geyikçeli İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis minibüslerine Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı denetim yaptı.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulama sırasında, başta okul servis minibüslerinde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığını da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını denetledi.

Yaptıkları uygulamada ayrıca, araçlarda bakım ve onarım takip formu, özel izin belgesi, yangın tüpü, sağlık çantası, emniyet kemeri, yetkili sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi bulunup bulunmadığını da kontrol etti. Öğrenci servis minibüslerinde bulunması gereken evrakları denetleyen trafik ekipleri, evrak eksiği görülen sürücülere cezai işlem uygulayarak, eksikliklerin biran önce tamamlanması konusunda süre tanıdı.