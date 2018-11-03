Fatsa'da ‘Okula Destek Projesi' tanıtıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ‘Okula Destek Projesi' kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek(SED) hizmetinden yararlanan ailelere Fatsa Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Fatsa Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Ekici, “Ekonomik yoksunluk sebebiyle parçalanma noktasına gelen ailelerimizi bir araya tutabilmek amacıyla sosyal ekonomik destekle, geçici sosyal yardımla desteklediğimiz aileleri toplumla bütünleştirmektir. 81 ilde 10 bin çocukla projemiz gerçekleşiyor. Ordu ilinde de proje sorumlusu benim. Cumhurbaşkanımız da bu projeye çok önem veriyor. Ordu'da 105 çocuğumuza ve ailemize ulaştık. Fatsa'da 27, Ünye'de 53 ve Altınordu ilçemizde ise 27 ailemiz var. Bu ailelere ulaşmak için çok çalışıyoruz. 23 ilimizde çalışta ya gittiğimizde bu projenin amaçlarını ve hedeflerini gördük. Herkese ulaşmamız gerekiyor. Tüm kamu kurumları, muhtarlıklar, basın ve vatandaşlarımızın bu desteği bizlere sağlaması gerekiyor. Öncelikle çocuklarımızın için ailesi önemlidir ve bizler hiçbir ailenin önüne geçmeyi istemiyoruz. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklediğimiz çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için proje başlattık. Genel Müdürlüğümüz tarafından, yoksul ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen ‘Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)' uygulamasının kapsamı ‘Okul Destek Projesi' ile genişledi. Projeyle çocukların psikososyal gelişimlerinin birebir takibinin yanı sıra eğitim alanında rehberlik ve destek hizmeti de verilecek. Böylelikle çocuklara sosyal fırsat eşitliği sağlanması, okula devam ile okul başarı puanlarının artmasına katkı verilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinliğe Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Fatsa İlçe Gençlik ve spor Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, Fatsa YURTKUR Müdürü Salim Sadan da katılarak projeye destek verdiler.