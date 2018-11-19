Fatsa'da OSB yolu asfaltlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlayan 2,4 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimi 2 gün süren çalışma ile tamamlandı. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesinde yol çalışmasının başlamasına verdiği destekten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a teşekkür etti.

Başkan Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi yolunda söz verdikleri gibi bir süre önce çalışmalara başladıklarını belirterek, “Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firma sahiplerinin bizlerden 2.4 kilometre uzunluğundaki yolun yapılması için talep vardı. Biz de sözümüz üzerine konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşmıştık ve bizim talebimizi değerlendirerek sıcak asfalt çalışmasının yapılmasını sağladı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi yolunda öncesinde yol genişletme ve hafriyat kaldırma çalışmaları yapılmıştı. Zemin iyileştirme çalışmalarını da yaptıktan sonra sıcak asfalt çalışması tamamlandı” dedi.

Organize Sanayi Bölgesinin Fatsa için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktepe, “Burada şuanda 4 bin kişinin üzerinde istihdam var ve bu rakam çok yakın gelecekte 10 bin olacak. Bu bakımdan Organize Sanayi Bölgesi yolu ilçemizin geleceği ve işçi istihdamı açısından çok önemli" diye konuştu.