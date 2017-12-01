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01 Aralık 2017 12:00

Fatsa’da ‘Otizm için çal’ etkinliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Otizm için çal’ etkinliği gerçekleştirildi.

Fatsa’da ‘Otizm için çal’ etkinliği

01 Aralık 2017 12:00


Fatih Mahallesi’nde bulunan TOKİ Ortaokulunda gerçekleşen programa Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.


Program TOKİ Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Meryem Aydın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.


Sonrasında Okul Müdürü Turgay Dilber ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya birer konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından otizmli özel öğrenciler hünerlerini öğretmenleri Sercan Yusuf Özel eşliğinde sergiledi. Özel öğrenciler, farklı müzik aletlerini çalarak gelen konuklara müzik söyleyerek konser verdi. Konuklarda onlara alkışla eşlik ederek özel öğrencileri sevindirdi.


Program konuklara yapılan ikramla son buldu.




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