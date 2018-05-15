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15 Mayıs 2018 11:49

Fatsa’da Ramazan denetimleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Fatsa’da Ramazan denetimleri

15 Mayıs 2018 11:49


Fatsa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Ramazan dolayısıyla başlatılan denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çay ocakları, fırınlar, süt ürünleri imalathaneleri yapılan yerler, kasap ve fırın imalathaneleri tek tek gezilerek denetledi.


Denetimlerde işletme sahiplerine ve personellere hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı. Denetimler esnasında işletme sahiplerinin kapılarını büyük bir memnuniyetle sonuna kadar açıyor olmasının ciddi bir yol kat edildiği anlamı taşıdığını ifade eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri denetlenmeden kaçan bir zihniyetten, denetlenmek için sabırsızlanan bir zihniyete dönüşülmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, işletme sahiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.


Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, “Denetimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Ramazan ayına girerken tavuk eti, kırmızı et parçalama, süt ürünleri işletme tesisleri ile ekmek yapan fırınlarını denetledik. Herhangi bir olumsuz gördüklerimizde vatandaşlarımız ALO 174 hattını arayarak şikâyetlerini bildirebilirler” diye konuştu.




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