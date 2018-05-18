Fatsa’da Ramazan etkinlikleri

Ramazan etkinlikleri programı Fatsa Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı.

Din görevlileri ilahiler okuduktan sonra dua ile birinci bölüm sona erdi.

Programın ikinci bölümü ise meddah gösteri ile başladı ve Hacivat-Karagöz gösteri ile devam etti. Fatsalılar bir yandan yeni kurulan Ramazan evlerinde açılan yerlerde oturup çaylarını yudumlayarak sohbet ederlerken, diğer bir taraftan da Fatsa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programı takip ettiler.

Ramazan etkinlikleri programına Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ve yönetim kurlu üyeleri de katıldı.

Ramazan etkinlikleri programına katılan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa halkının Ramazan etkinlikleri ile ilgili taleplerine duyarsız kalmadıklarını belirterek, “Ramazan etkinlikleri ile ilgili program yapmaya karar verdikten sonra çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Ramazan ayının ilçemize, şehrimize, ülkemize, milletimize tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim. Bu vesileyle Kudüs’teki Müslüman kardeşlerimizin Rabb’im yardımcısı olsun, dualarımız onlarla. İnşallah bu zulüm duracak, bu zulmün durması için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah bu zulmün durduğunu bizlerde göreceğiz. Bu gece Ramazan etkinliğimizin ilk gecesi bundan sonrada çok yoğun, dolu dolu bir Ramazan programları gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimiz kapsamında Ramazan ayının ruhuna uygun kuran tilavetleri, ilahiler, meddah gösterileri, ulusal basından tanıdığınız şairler yazarlar, dizi oyuncuları ilçemizde olacaklar. İnşallah bundan sonraki geceler içinde tüm Fatsa halkımızı 15 Temmuz Özgürlük Meydanımıza bekliyoruz” diye konuştu.