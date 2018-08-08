Fatsa’da sele teslim

İlçede ev ve iş yerlerini su basarken araçlar da selin sürüklediği toprakların altında kaldı. Konakbaşı Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar başta olmak üzere çok sayıda iş yerini sel suyu bastı. Bolaman ve Yalıköy Mahallerinde de bazı yerlerde heyelan olurken, Ordu-Samsun sahil yolunda zaman zaman trafik aksadı.

Yalıköy Mahallesi’nde selin getirdiği topraklar sonucu 8 araç kısmen toprağın altında kaldı. Mahalledeki vatandaşlar belediye ekipleriyle birlikte ortak çalışarak mahsur kalan araçlarını kurtardı. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı ve ne varsa denize sürükledi. Bolaman sahil yolunda elektrik direkleri devrildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kontraplak fabrikasını su bastığını ifade eden Kerim Aydın, "Önceki yıllardaki kadar yoğun bir sel felaketi yaşanmadı. Fatsa Belediyesi ekipleri gelerek bizlere yardımcı oldular. İklimler devamlı değiştiği için ister istemez bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İş yerlerimizdeki suları tahliye ettik" dedi.

Kereste fabrikası olan Zekeria Koçan ise yaptığı açıklamada, "Aniden bastıran sel nedeniyle fabrikamızın arka kısmında bulunan ağaç tomruklar sular altında kaldı. Zararımız yok fakat her zaman burada bu tür su baskını oluyor. Allah bizleri beterinden korudu” diye konuştu.

Yalıköy Mahallesi’ndeki vatandaş ise bir anda sele maruz kaldıklarını ifade ederek iş yerlerinde, araçlarında ve evlerinde ciddi zarar meydana geldiğini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Karayolları ve YEDAŞ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yağış dururken, hasar tespit çalışmasına başlandı.