Fatsa’da sene başı müdürler toplantısı

Toplantı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya başkanlığında gerçekleşirken düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Hayırlısı ile eğitim öğretime başlıyoruz. Başarılı bir eğitim yılı geçirdik ve bu yılda aynı hedefle eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Fatsa ilçemizde eğitim alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Sosyal ve motivasyon eğitimlerine önem veriyoruz. Taşımalı eğit yapan çocuklarımızın geliş ve gidişlerini kontrol edeceğiz. Eğitim bizim öncelikli işimiz ve bunun için gayretli çalışıyoruz. Okul müdürlerimizden isteğimiz öğrencilerini yakından takip etmeleridir. Okulların başarısı bizlerin başarısıdır ve bunun için gayretli çalışma göstermelisiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde başarılı bir sezon diliyorum” dedi.