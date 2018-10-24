Fatsa'da 'Sıfır Atık Projesi' tanıtıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kaymakamlığı ile Fatsa Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü ‘Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen tanıtım programında açıklamalarda bulunan Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Ateşli, proje hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Ateşli, “Sıfır Atık, israfın önlenmesi ne kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık durumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım bunun sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önceden başlatmış olduğu projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleri ile öncülük etmiş Sıfır Atık Projesi'nin tanıtım toplantısı yapılarak bu projenin tüm Türkiye'de uygulanmasına ilişkin yasa çıkarılmıştır" dedi.

Programda sıfır atık projesi ile tanıtım filmi de gelen konuklara izletildi. Gerçekleşen tanıtım etkinliğine daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.