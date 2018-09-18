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Fatsa'da simide yüzde 25 zam

Ordu’nun Fatsa ilçesinde susamlı simit fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde susamlı simit fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. 1 TL'den satılan simit fiyatı 1,25 TL'ye çıktı.


Fatsalı simitçiler, simit zammının uygulanmaya başlandığını söyledi. Fatsalı simitçilerden Adem Pek, “Uzun zamandır 80 gram simit 1 TL'den satıyorduk. Un ve susama gelen zamlar neticesinde bizler de simide yüzde 25 zam yapma kararı aldık. Fatsalı vatandaşlar zamma biraz tepki gösterseler de bu fiyatlardan satmak zorundayız” dedi.

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