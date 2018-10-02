Fatsa'da şimşekli akşam

Ordu'nun Fatsa ilçesi semaları geceyi gündüze çeviren şimşek görüntülerine sahne oldu.

İlçede 20.30 sıralarında zaman zaman gökyüzünde şimşekler çaktı.

Şimşekler sonucu şehir adeta gündüz gibi aydınlandı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı.

Sağanak yağış beklediklerini ifade eden İbrahim Ekiz isimli vatandaş, “Şimşeklerin muhteşem görüntüsü adeta Fatsa'yı aydınlattı. Bizler de hayranlıkla ve temkinli bir şekilde şimşeklerin ışıklı görüntüsünü izledik” diye konuştu.