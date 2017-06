Fatsa’da SYDV’nin faaliyetleri

İhtiyaç sahiplerine nakdi ve ayni yardımların devamlı yapıldığını söyleyen Fatsa SYDV Müdürü Nevzat Aydın, “2017 yılının ilk 6 ayında müracaat eden toplamda 10 bin 377 kişiye 7 milyon 82 bin 231 TL yardım yapıldı. Bu yardımlar vakıfça yapılan nakdi, gıda, barınma ve merkezi olarak yapılan engelli maaşı, yaşlı aylığı, şartlı eğitim yardımları, eşi vefat eden kişileri yardım ve asker aylığı olarak yapıldı. Ayrıca ramazan ayında ihtiyaç sahibi 900 aileye nakdi gıda yardımı ve 100 kişiye de ayni gıda yardımı yapılarak toplamda bin kişiye 186 bin 500 TL yardım yapıldı. 2017 yılının ilk 3 ayında ise 100 kişiye günlük bir öğün sıcak yemek hizmeti verildi” dedi.

Aydın, “Vakfımıza müracaat eden her yardıma muhtaç kişilere ilgili incelemeler yapıldıktan sonra yardımlar yapılıyor. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Bizlerde her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sorumlulukla sürdüreceğiz” diye konuştu.