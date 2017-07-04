Fatsa’da Temiz Evim Projesi

Son 5 yıldır sosyal hizmet içerikli Temiz Evim adlı projeyi uyguladıklarını belirten SYDV Müdürü Nevzat Aydın, “Projemiz Sosyal Genel Müdürlüğünce finanse edilmektedir. Proje kapsamında ilçe merkezimizde bulunan, 35 yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç, evinin temizliğini yapamayacak durumda olan ailelerimizin evleri haftada bir temizletilmektedir. Temizlik aşamasında kullanılacak temizlik malzemeleri ve hizmet sağlayıcı personel vakfımızca gönderilmektedir. Proje kapsamında çalışan personel sadece evin temizliğini yapmakla kalmamakta aynı zamanda ailelerin talep etmesi durumunda yemeğini yapmalarına yardımcı olmaktadır. Yine proje kapsamında çalıştırılan personel, vakfımızdan yardım alan ve ihtiyaç sahibi aileler arasından seçilmekte olup, her yıl 12 kişiye, altı ay süre ile geçici istihdam sağlamış oluyoruz. Projedeki amacımız, insan onuruna yakışmayan, toplumdan soyutlanmış, yaşları nedeniyle evlerine kapanmış ve mevcut yaşadığı mekanı temizleyecek güce sahip olmayan yaşlı veya özürlü yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerini haftada bir kez temizletmektir. Yapılan bu çalışmalar ile çevreye örnek olmak, komşuluk ilişkilerini geliştirerek yardıma muhtaç vatandaşımıza toplum içindeki saygın yerini yeniden kazandırmak hepsinden öte insan onuruna yakışır ve sosyal devlet ilkesi çerçevesinde sağlıklı bir ev ortamı sağlamak hedeflenmektedir. Beş senedir uygulanmakta olan proje kapsamında, 56 kişiye 6’şar ay süre ile geçici istihdam sağlandı. 157 hane, proje kapsamında fayda sahibi olarak yararlanmıştır” dedi.

Barınma yardımları

Müdür Nevzat Aydın, “Vakfımızca Fatsa’da ikamet eden yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik barınma yardımı faaliyetlerimizi de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda 2015 yılında, 12 aileye ev yapım yardımı,5 aileye ev onarım yardımı olmak üzere toplam 17 aileye 402 bin TL tutarında barınma yardımı, 2016 yılında 7 aileye ev yapım yardımı, 6 aileye ev onarım yardımı olmak üzere toplam 13 aileye 285 bin TL tutarında barınma yardımı, 2017 yılı Mayıs sonu itibari ile 9 aileye 82 bin TL tutarında barınma yardımı yapıldı” açıklamasında bulundu.