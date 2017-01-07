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07 Ocak 2017 17:38

Fatsa’da ‘Teröre Karşı Birlik’ açıklaması

Fatsa’da ‘Teröre Karşı Birlik’ açıklaması

07 Ocak 2017 17:38

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Fatsa Şubesi öncülüğünde Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Yardım Sevenler Derneği, Ordu ADD ve Ünye ADD’nin katılımıyla ‘Teröre Karşı Birlik’ konulu basın açıklaması yapıldı.
Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen eylemde grup adına ADD Fatsa Şube Başkanı Nur Hilal Gündüz basın açıklamasında bulundu. ADD Fatsa Şube Başkanı Nur Hilal Gündüz yaptığı açıklamada, “Terörün toplumsal bir sorun. Tüm bireylerin ve sorumluların terörü engellemek için görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bir tek insanın dahi öldüğü, bir tek çocuğun anne babasına ağıt yaktığı yer, yaşamın bittiği yerdir. Yaşamın bittiği yerde ise, konuşacak ne bir kelime ne de hesap kitap vardır. Ancak çocukların gözyaşını dindirmek, hayatı yaşanılır kılmak vardır yeniden. Hep birlikte ve ayrı gayrı gütmeden, dikenlerin üstüne yürümek vardır. Siz biz olmadan, yanacaksak birlikte yanmak vardır. Bu acıyı, bu ateşi söndürmekten başka yol yoktur” dedi.
Basın açıklaması terör olaylarını anlatan fotoğraf sergisinin açılması ile son buldu.



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