Fatsa’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yunus Emre Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Güreci idaresindeki 52 DG 165 plakalı otomobil, Recep Ali Cam’ın kullandığı 55 AEA 24 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonette bulunan sürücü Recep Ali Cam ile Hatice Elden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.