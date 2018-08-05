Fatsa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fatsa - Aybastı karayolunda seyir halinde olan Telat Dayak yönetimindeki 52 KG 646 plakalı otomobil ile sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenilen traktör çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Melike Dayak, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındılar.

Telat Dayak’ın Fatsa Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.