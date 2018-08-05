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05 Ağustos 2018 08:23

Fatsa’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fatsa’da trafik kazası: 2 yaralı

05 Ağustos 2018 08:23


Edinilen bilgiye göre, Fatsa - Aybastı karayolunda seyir halinde olan Telat Dayak yönetimindeki 52 KG 646 plakalı otomobil ile sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenilen traktör çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Melike Dayak, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındılar.


Telat Dayak’ın Fatsa Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.




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