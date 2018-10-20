Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Güven idaresindeki 52 DG 622 plakalı otomobil ile Emre Dikyol'un kullandığı 52 DB 389 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.