İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Güven idaresindeki 52 DG 622 plakalı otomobil ile Emre Dikyol'un kullandığı 52 DB 389 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.