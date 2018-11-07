Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Saku yönetimindeki 34 FA 3959 plakalı hafif ticari araç ile aynı yolda seyir halinde bulunan Abdullah Can'ın kullandığı 52 EF 508 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine Can ile hafif ticari araçta yer alan Hatice Saku yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.