İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ordu-Samsun karayolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Saku yönetimindeki 34 FA 3959 plakalı hafif ticari araç ile aynı yolda seyir halinde bulunan Abdullah Can'ın kullandığı 52 EF 508 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine Can ile hafif ticari araçta yer alan Hatice Saku yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.