Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kültür Sarayı mevkisinde meydana geldi. Vedat S. yönetimindeki 52 DG 573 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Elif G. ve Gökçe Ş. yaralandı. Yaralılar ters dönen araçtan vatandaşların yardımı ile çıkartılarak olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.