Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Sadan’ın kullandığı 52 ER 981 plakalı kamyonet ile Abdurrahman Dönmez idaresindeki 52 BN 050 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonette bulunan sürücü Abdurrahman Dönmez, Adnan Okutan, Esra Sadan ve Veli Sadan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.