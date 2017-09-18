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18 Eylül 2017 09:10

Fatsa’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fatsa’da trafik kazası: 5 yaralı

18 Eylül 2017 09:10


Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir eden Selman Tiryakioğlu yönetimindeki 52 M 7398 plakalı minibüs ile Yusuf Memiş’in kullandığı 52 M 3568 plakalı minibüs Ordu-Samsun karayolu Fiskobirlik Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yusuf Memiş yönetimindeki minibüs refüje çarparken, diğer araç ise takla attı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücü Yusuf Memiş ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Eser Tiryakioğlu, Eray Tiryakioğlu ve Kübra Tiryakioğlu yaralandı.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken trafik ise yaklaşık 30 dakika tek şeritten verildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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