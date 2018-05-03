Fuarda 26 proje sergilendi. Bu projelerden en dikkat çekenlerden biri “Fatsa’nın Yerel Şairleri” projesi oldu. Proje yürütücü öğretmeni Nihal Ece Ergün projelerinde Fatsa’nın yetiştirdiği 10 değerli şairi ve şiirlerini ele aldıklarını belirterek bu şairlerin Azer Yaran, Dursun Ali Akınet, Avni Kaysal, Rüstem Gürler, Mustafa Şadi, Volkan Odabaş; Nimet Karabulut, Şevki Kaysal ve Celal Çukurlu olduğunu söyledi.

Ergün, öğrencilerin bu konuya son derece ilgi duyduklarını, ulaşabildikleri şairlerle söyleşi yaptıklarını, okullarında bu değerli insanları ağırladıklarını ve neticede faydalı, eğitici, öğretici bir proje olduğunu ifade etti.

“Yerel Şairler” projesinin isimleri Avni Kaysal, Rüstem Gürler ve ses sanatçısı Yüksel Kaytaz da fuara katıldılar.

Şairler, kendilerine proje süresince ilgi ve alakalarını eksik etmedikleri ve fuara iştirak ederek sergiledikleri ince davranışlarından dolayı proje öğretmeni ve öğrencileri tarafından teşekkür edildi.