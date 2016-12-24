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24 Aralık 2016 16:29

Fatsa’da Türk Eğitim-Sen’den teröre tepki

Fatsa’da Türk Eğitim-Sen’den teröre tepki

24 Aralık 2016 16:29

Türk Eğitim-Sen Fatsa Temsilciliği tarafından "Teröre Lanet, Şehitlere Saygı" adı altında kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına vatandaşlar da destek verdi. Türk Eğitim-Sen Fatsa Temsilcisi Cevat Erbil yaptığı açıklamada, “Türk milleti, tarihin başlangıcından beri çetin bir mücadelenin içindedir. Bu mücadele mert ile namerdin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, hak ile batılın mücadelesidir. Bu nedenle bu millet, tarih boyunca en hayâsız saldırıların, en hain tuzakların, kahpeliklerin, ihanetlerin hedefi oldu. Biz biliyoruz ki, bu milletin yolu Hak yoludur, adalet yoludur, hakikat yoludur. Türk milletini bu yoldan döndürmek isteyen, Hakkı mağlup edip, batılı, doğruyu yok edip, yanlışı hâkim kılmak için hainlerin gerçekleştirdiği saldırılar, kurdukları tuzaklar, ebediyete kadar sürüp gidecektir. Hain planlarıyla, namert işbirlikçileriyle, bombalarıyla, silahlarıyla bütün şer odaklar üstümüze çullanıyor; dört bir yanımız kahpe düşman kaynıyor. Bu vatan ve bu dava bize Bilge Kağanların, Alparslanların, Sultan Kılınçarslanların, Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin, Mustafa Kemallerin emanetidir. Bizler de bu davayı, bu devleti, bu vatanı daha güçlü, daha güvenli hale getirerek gelecek nesillere teslim etmek zorundayız” dedi.
Basın açıklaması hep birlikte “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı sonrası sona erdi.



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