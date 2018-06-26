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26 Haziran 2018 12:43

Fatsa’da ücretsiz yaz spor kurslarına yoğun ilgi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılan yaz kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Fatsa’da ücretsiz yaz spor kurslarına yoğun ilgi

26 Haziran 2018 12:43


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, “Yaz kursları ile ilgili çalışmalara başlandı. Alt yapı çalışmaları için antrenörlerimiz ilçedeki okulları gezerek tespit çalışmalarını gerçekleştirdiler. Fatsa ve bölge halkına ücretsiz yaz spor okulları açtık. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu projeyi sürdürüyoruz. Yaz ayı boyunca 75. Yıl Kapalı Spor Salonumuzda ve spor tesislerimizde bu anlamda faaliyetler gerçekleşecek” dedi.


Tüm velileri yaz spor okullarına beklediklerini ifade eden Bekyürek, “Geçen yıl bin 200 kişi spor yaptı bu yıl ise hedefimiz bin 500’dür. Kapalı spor salonumuz her spor dalına tam anlamıyla hizmet verebilecek kapasitede. Fatsa olarak sporcularımıza önem veriyor ve her alanda başarılı sonuçlar almayı başarıyoruz. Lisanslı sporcu yetiştirmek ve onları ülke sporuna kazandırmak için büyük çaba gösteriyoruz” diye konuştu.




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