Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 16:37

Fatsa’da üniversite güvenlik toplantısı

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçede öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerin güvenliği için gerekli kararları aldıklarını söyledi.

Fatsa’da üniversite güvenlik toplantısı

26 Şubat 2018 16:37


Ordu’nun Fatsa ilçesinde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Fatsa Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşti. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile Fatsa Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler gerçekleşti.


Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “İlçemizde öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerimizin güvenliği için gerekli kararları aldık. Ulaşım, güvenlik ve bir takım sorunları tartıştık. Çözüm noktasında ortak kararlar aldık” dedi.


Toplantıya, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Aykan, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Fatsa Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Salim Şadan katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç