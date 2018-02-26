Fatsa’da üniversite güvenlik toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Fatsa Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşti. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile Fatsa Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler gerçekleşti.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “İlçemizde öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerimizin güvenliği için gerekli kararları aldık. Ulaşım, güvenlik ve bir takım sorunları tartıştık. Çözüm noktasında ortak kararlar aldık” dedi.

Toplantıya, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Aykan, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Fatsa Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Salim Şadan katıldı.