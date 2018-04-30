Fatsa’da Yayalaştırma Projesi

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe trafiğe kapalı caddelerde doğal taş montajının süratle devam ettiğini belirterek, “Trafiğe kapalı caddelerin yenilenmesine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Yayalaştırma Projesi Fatsa için çok önemli bir proje. Fatsa şehir merkezinde ticari alanın tam merkezinde trafiğe kapalı alanlarımızın tamamını inşallah bu projeyle yeniliyoruz. Doğal taşlarla ahşap döşemelerle oturma grupları ve aydınlatmasıyla beraber çok harika bir görüntü ortaya çıkacak. Ekiplerin çalışması süratle devam ediyor. Henüz bitmemiş haliyle bile vatandaşlardan bu çalışma ile ilgili olumlu tepkiler duyuyoruz. İnşallah Mayıs sonu gibi tamamı bittiğinde Fatsa halkı çok konforlu yollarda yürüyecek. Trafiğe kapalı caddelerimizde bina cephelerimizle beraber çok hoş bir görüntü ortaya çıkacak” diye konuştu.