Fatsa’da ‘Yayalaştırma Projesi’ tamam

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa’nın bazı caddelerini trafiğe kapatarak gerçekleştirdikleri projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinin modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Fatsa ilçesinde hayata geçirilen projeyle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Fatsamızda yürüttüğümüz yayalaştırma projemizi tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Trafiğe kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak’ta uyguladığımız proje ile ilçe merkezini hem modern bir görünüme kavuşturduk hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın rahatça gezip dolaşabileceği bir alan ortaya çıkardık. Fatsalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Projenin uygulandığı bölgedeki bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılmasıyla ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu da ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklarda vatandaşların rahat nefes alabileceği bir alan ve konforlu yollar inşa ettiklerini söyledi.

“Fatsa’nın cazibesi artıyor”

Yayalaştırma projesi ile ilçe merkezinin modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde Fatsa ilçemizin cazibesi her geçen gün artıyor. Proje kapsamında yeniden düzenlediğimiz sokak ve caddeler kaldırımları, oturma grupları ve aydınlatmalarıyla modern bir görünüme kavuştu. Meydan projemizin de tamamlanmasıyla birlikte bu cazibe daha da artacak.”