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26 Haziran 2018 11:15

Fatsa’da yaz Kur’an kursları açıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okulların kapanmasıyla birlikte yaz Kur’an kursları eğitime başladı.

Fatsa’da yaz Kur’an kursları açıldı

26 Haziran 2018 11:15


Yaz Kur’an kursları açılış programı Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşen program ile start aldı. Fatsa Müftü Vekili Muhammet Karakış açılan kurslarla ilgili bilgiler verdi.


Karakış, "Yaz Kuran kurslarımız başladı. 2 dönem halinde kurslarımız gerçekleşecek. Çocuklarımızın bu eğitimde temel dini bilgileri, camide istediklerini öğrenme taleplerini karşılıyoruz. Uygulamalı olarak yaz kuran kurslarında eğitim veriyoruz. Okulların tatil olması ile yaz kuran kurslarımızı başlattık. Çocuklarımız rahat ve huzurlu bir şekilde Kur’an’ı öğrenecekler. Kur’an kurslarımıza geçen yıl 7 bin öğrenci katılmıştı, bu yıl ise müftülüğümüzün hedefi 8 bindir. Toplam kurslarımız 8 hafta olacaktır” dedi.




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