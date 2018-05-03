Fatsa’da yılsonu sergisi

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen sergi açılış programında bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Halk Eğitim Merkezlerinin bir çok insana öğrenme ve meslek sahibi olma imkanı sağladığını belirterek, “Fatsa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan değişik el sanatları kurslarına katılan bayanlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Kurslara katılarak başarı gösteren bayanlarımız, artık meslek sahibi oldular. Çünkü, burada öğrendikleri el sanatlarını daha da geliştirerek, aile bütçelerine katkı sunacaklardır” dedi.

Sergide, el emeği göz nuru ürünlerin güzel sunumlarıyla da dikkat çektiğini söyleyen Selda Yavuz, “Kursiyerlerimize başarılar diliyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, usta öğreticiler ve kursiyerler ise Selda Yavuz’a kendilerine her zaman destek olduğu ve yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Yılsonu sergisinde, dikiş-nakış, takı, el sanatları, resim gibi birçok alanda eğitim gören kursiyerlerin, bir yıl boyunca emek vererek yaptıkları ürünler sergilendi.

Sergiye ayrıca, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın eşi Türkan Yapıcı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Başkanı ve siyasi parti temsilcileri, el emeklerinin ustaları ve öğreticileri ve çok sayıda davetli katıldı.