Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 13:29

Fatsa’da yılsonu sergisi

Fatsa Halk Eğitim Merkezi (HEM) kurslarında yapılan çalışmalardan oluşan yılsonu sergisi açıldı.

Fatsa’da yılsonu sergisi

03 Mayıs 2018 13:29


Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen sergi açılış programında bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Halk Eğitim Merkezlerinin bir çok insana öğrenme ve meslek sahibi olma imkanı sağladığını belirterek, “Fatsa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan değişik el sanatları kurslarına katılan bayanlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Kurslara katılarak başarı gösteren bayanlarımız, artık meslek sahibi oldular. Çünkü, burada öğrendikleri el sanatlarını daha da geliştirerek, aile bütçelerine katkı sunacaklardır” dedi.


Sergide, el emeği göz nuru ürünlerin güzel sunumlarıyla da dikkat çektiğini söyleyen Selda Yavuz, “Kursiyerlerimize başarılar diliyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, usta öğreticiler ve kursiyerler ise Selda Yavuz’a kendilerine her zaman destek olduğu ve yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.


Yılsonu sergisinde, dikiş-nakış, takı, el sanatları, resim gibi birçok alanda eğitim gören kursiyerlerin, bir yıl boyunca emek vererek yaptıkları ürünler sergilendi.


Sergiye ayrıca, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın eşi Türkan Yapıcı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Başkanı ve siyasi parti temsilcileri, el emeklerinin ustaları ve öğreticileri ve çok sayıda davetli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    18°C
  • Cumartesi
    Sisli
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç