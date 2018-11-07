Fatsa'daki proje yeniden başlıyor

2014 yılında ilk kez Ordu'nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Cami'de başlatılan “Secdede ve Sofrada Buluşalım, Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” 10 Kasım Cumartesi sabahı tekrar başlatılıyor.

Yaklaşık 5 ay devam edecek proje bu zamana kadar büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Proje ile ilgili bilgi veren Orta Büyük Cami İmam Hatibi Necati Ergül bu zamana kadar bu projeye maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür ederek, “Bir kişiyle çıktığımız bu yolda binlerce çocuğumuz proje sayesinde sabah namazında buluşup kaynaştı. Camilerin imar edilebilmesi için camilere gidilmesi ve cemaat olunması gerekmektedir. Camilerde cami bahçelerinde kazanılan dostluklar çok kıymetli” dedi.