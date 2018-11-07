İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'daki proje yeniden başlıyor

2014 yılında ilk kez Ordu’nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Cami’de başlatılan “Secdede ve Sofrada Buluşalım, Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” 10 Kasım Cumartesi sabahı tekrar başlatılıyor.

2014 yılında ilk kez Ordu'nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Cami'de başlatılan “Secdede ve Sofrada Buluşalım, Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” 10 Kasım Cumartesi sabahı tekrar başlatılıyor.


Yaklaşık 5 ay devam edecek proje bu zamana kadar büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Proje ile ilgili bilgi veren Orta Büyük Cami İmam Hatibi Necati Ergül bu zamana kadar bu projeye maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür ederek, “Bir kişiyle çıktığımız bu yolda binlerce çocuğumuz proje sayesinde sabah namazında buluşup kaynaştı. Camilerin imar edilebilmesi için camilere gidilmesi ve cemaat olunması gerekmektedir. Camilerde cami bahçelerinde kazanılan dostluklar çok kıymetli” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.