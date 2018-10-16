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Fatsalı avcılar sezona hızlı başladı

Fatsalı av tutkunları sezona hızlı başladı.


Fatsa Avcılar Atıcılar, Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği (FAVDER) Başkanı Cemil Pekbüyük yaptığı açıklamada, “Tüm avcılarımıza bereketli, kazasız bir av sezonu diliyorum. Sezonumuza başladık ve avcılarımızı açtığımız kurslarla bilgilendirdik. Hepsini belgeli yaptıktan sonra Fatsa ilçemizde doğada avlanmaya başladılar. Av bir spordur ve bilinçli yapıldığı şekilde her zaman amacına uygun olur. Her eline tüfeği alan ava gitmesin bu konuda bilinçlendirme toplantıları avcılarımıza ve bölgede yaşayan kişilere yapıyoruz. Bizim için avda emniyet her şeyin başında geliyor. Yaptığımız toplantılarda ilk önce güvenlik ile ilgili bilgiler aktarıyoruz. Bilinçsiz avcılık yapanlar kendilerine zarar verebilirler. Bizlerden her konuda dernek olarak yardım isteyebilirler. Bilinçli avcı olmak isteyen herkes derneğimize gelerek belge alabilirler. Halk Eğitim Merkezimizle ortak şekilde kurslar açıyor ve belge veriyoruz” dedi.

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