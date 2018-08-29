Fatsalı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ demeye hazır

Karadenizli balıkçılar bu sene Türkiye halkına bol balık yedireceklerini bunun işaretini aldıklarını söylediler. Karadeniz Bölgesi’nde fındıkçılık ve balıkçılık ile geçinen vatandaşlar fındığın az olması ile hayal kırıklığı yaşadılar ama balıkçılıktan yüzleri gülecek gibi görünüyor.

Balıkçı teknesi kaptanı Mehmet Şirin balık sezonunun herkese hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Bu sene bol balıkçılık görünüyor. Önemli olan kazasız belasız iyi bir sezon geçirmek” dedi.

Balıkçı Abdullah Aydın bol, bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımıza bol balık yedirmek en dileğimiz ve beklentimiz. Bana göre bu sene Palamutlar iyi görünüyor ama hamsi o kadar iyi değil” diye konuştu.

Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, Ordu balıkçıları olarak 6 aydır mola da olduklarını söyleyerek, “Bu süreçte hazırlıklarımızı yapıyoruz. 1 Eylül’e saatler kaldı. Bu zamana kadar tersaneler ve ağ bakımları ile zaman geçirdik. Her bir balıkçıda 40 sayfa var. Bu nedenle bol ve bereketli bir sezon geçirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"3 tarafı denizlerle çevrili güzel bir ülkemiz var" diyerek sözlerini sürdüren Mollaoğlu, “Geçen yıl Ege Denizi’nde bol balıkçılık oldu. Geçen sene Karadeniz’de balıkçılık olmadı inşallah bu sene bol balıkçılık olacak gibi görünüyor. Palamutlar bol gibi görünüyor. Çinekoplar, sarı kanatlar, istavritler bol. Norveç’te balıkçılık ülkesi ama ülkenin her tarafına balık veremiyorlar. Biz Türkiye balıkçıları olarak ülkemizin her tarafına anında balık yetiştiriyoruz. İnşallah ‘Vira Bismillah’ demeye çok az kaldı. Türkiye’de inşallah bu sene Japonların kişi başı yediği 26 gram balık oranı biz Türkler olarak 30 kilogram olarak tüketmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracağız. Türkiye halkına taze balık yedirmek için sezonda gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.