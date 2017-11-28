Fatsalı Gazi Abaz: “Yine asker olmaya hazırım”

1993 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde terör unsurları ile çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Fatsalı Mustafa Abaz yaptığı açıklamada, "Kanımın son damlasına kadar ülkem için savaşmaya hazırım. Devletimizi bölmek isteyenlerin karşısındayım. Olmaya da devam edeceğim. Şimdi birlik ve beraberliğimizi bozmaya göz diktiler. Gözümü kırpmadan vatanım için savaşacak gücü kendimde hissediyorum. Terörü lanetliyoruz. Terör hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak. İnşallah bundan sonra da bütün gaziler olarak vatana, bayrağa hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu anda 45 yaşındayım, yine de asker olmaya hazırım” ifadelerini kullandı.