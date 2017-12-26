Fatsalı gençler kitap okuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı kitap okuma seferberliği kapsamında Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Fatsa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Fatsa Meslek Yüksek Okulu, Fatsa Kredi Yurtlar Kurumunun destek ve katılımlarıyla ilçede bulunan bütün liselerde, üniversite ve yurtlarda ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesini başlatarak çalışmalara hızla devam ediliyor.

Proje kapsamında gençlerin kitap okuması için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Kitap okuma halkaları faaliyeti ile içinde yaşadığımız kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler oluşmasına katkı sağlayacak kitaplarla gençlerin okuma alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak için düzenlenen kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme kendini ifade edebilme ve topluluk önünde konuşma yeteneğini geliştirmesi hedefleniyor. Her ay bir kitap bitirilmesi hedeflenen kitap okuma halkalarında Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığının göndermiş olduğu kitaplarla başlatıldı. Çoğunluğunun lise ve üniversite gençlerinden oluşan 26 farklı grupta toplam 420 gencimizle Kasım ve Aralık ayında belirli aralıklarla Gençlik Merkezinde buluşarak kitapların kritikleri yapıldı ve her ay okunacak kitaplar Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından değiştirilip temin edilerek kitap kritikleri aylık periyotlarla yapılmaya devam edilmektedir” dedi.

Şahin, okumanın hayatı anlamlandırdığını, kelime haznesini zenginleştirdiğini ve yaşamı güzelleştiren en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halka sorumlusu Enescan Göl ise, kitap okuma halkaları ile kitap okumanın eğlenceli hale geldiğini ve arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığını kaydetti.