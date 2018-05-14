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14 Mayıs 2018 09:44

Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kadınlar Ramazan’a bir gün kala son hazırlıklarını yapıyor.

Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı

14 Mayıs 2018 09:44


Ramazan’a hazırlanan kadınlar, mahalle aralarında toplanarak imece usulü ile birbirlerine yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açıyor.


Kadınların sabahın ilk ışıklarında başlayıp akşam saatlerine kadar süren zahmetli çalışması sonucu yapılan yufkalar, iftar ve sahur sofralarına farklı lezzet katıyor. Kadınların bir kısmı hamurları oklavayla açarken, diğerleri de yufka ekmeği saç üzerine seriyor, pişiriyor ve istifliyor.


Mihriban Kuru, "Her yıl Ramazan öncesi, sırasıyla yufka açıyoruz ve imece usulü burada çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.




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