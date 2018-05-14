Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı

Ramazan’a hazırlanan kadınlar, mahalle aralarında toplanarak imece usulü ile birbirlerine yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açıyor.

Kadınların sabahın ilk ışıklarında başlayıp akşam saatlerine kadar süren zahmetli çalışması sonucu yapılan yufkalar, iftar ve sahur sofralarına farklı lezzet katıyor. Kadınların bir kısmı hamurları oklavayla açarken, diğerleri de yufka ekmeği saç üzerine seriyor, pişiriyor ve istifliyor.

Mihriban Kuru, "Her yıl Ramazan öncesi, sırasıyla yufka açıyoruz ve imece usulü burada çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.