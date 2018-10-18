Fatsalı muhtardan örnek davranış

Ordu'nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi Muhtarı İlhan Çelik, mahallesinde bulunan okullarına kütüphane yapılması için bir maaşını okula bağışladı.

Okulun kütüphanesinin yapılması için okul müdürü Zafer Baş'ın kendisinden okul kütüphanesi yapılması isteğine katkıda bulunmak için bir maaşını okula bağışlayan Muhtar İlhan Çelik, bu hareketi ile herkesten takdir kazandı.

Maddi bir değer olarak değil, gönül desteği olarak maaşını bağışladığını ifade eden Muhtar İlhan Çelik, “Okul müdürümüz kütüphane yapılması için bizlerden destek istedi. Bizler de ilk olarak kendimiz taşın altına elimizi koyduk ve bir maaşımı kütüphane yapılması için bağışladım. Mahalledeki halkımızla da istişare yaparak konu ile ilgili onların da bağışları ile okula kısa zamanda kütüphane kazandıracağız. Öğrencilerimiz her istediği yardımcı kitapları orada bulacak ve derslerine orada daha iyi çalışacaklar. Eğitime destek vermek her zaman birinci görevimiz olmalıdır” dedi.

Kütüphanelerine vereceği desteklerden dolayı mahalle muhtarına teşekkür eden Geyikçeli Okulu Müdürü Zafer Baş ise, “Muhtarımıza okulumuzda kütüphane yapılması gerektiğini belirttik ve gerekli desteği bizlere sağlamasını söyledik. Kendisi de bir maaşını bizlere bağışlayarak kütüphane yapılması için destek verdi. Okulumuzda kütüphane ihtiyacımız vardı ve kısa zamanda bu eksiğimizi gidereceğiz. Muhtarımızın örnek davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.