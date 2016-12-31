Fatsalı öğretmenlerden Halep’e 20 bin TL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan öğretmenler kendi aralarında Halep için başlattıkları yardım kampanyasında 20 bin TL para toplayarak örnek bir davranış sergilediler.

Halep muhacirlerine iletilmek üzere Fatsa Eğitim Bir-Sen öncülüğünde başlatılan kampanya neticesinde 20 bin TL Ordu Memur-Sen yetkililerine teslim edildi. Toplanan yardıma büyük ilgi gösteren öğretmenlere teşekkür eden sendika yöneticilerinden Beytullah Geçtan, "Teşkilat olarak bizler de elimizden geleni yaptık ve başlattığımız kampanya sonucunda 20 bin TL öğretmenlerimiz bağış yaptılar. Anlamlı bir bağışı Halep’teki Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz. Bu anlamda bizlere kampanyamızda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.