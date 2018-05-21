Fatsalıları tarihe götürdüler

Dr. Tufan Gündüz “Tarih Bizi Çağırıyor” adlı söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’nin yanı sıra Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ve çok sayıda Fatsa halkı katıldı.

Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri programının 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda devam eden programlar çerçevesinde ilk olarak yerel tiyatro sanatçıları Ogün Özcan ve İlker Taze çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu sahnelediler. Yerel tiyatro sanatçıları Ogün Özcan ve İlker Taze Hacivat-Karagöz oyunu sırasında çocukları da sahneye çıkarak onlarla çeşitli oyun oynadılar.

Ünlü TV sunucusu Pelin Çift ve tarihçi araştırmacı yazar Prof.Dr. Tufan Gündüz’e kendi kitabında yer alan tarih sayfalarından sorular yöneltti. Yaklaşık 1,5 saat Fatsalılara doyurucu bilgiler sunan Prof. Dr. Tufan Gündüz’e ve sunucu Pelin Çift’e Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe sahneye gelerek gecenin anısına teşekkür etti ve plaket, çiçek takdiminde bulundu.

Bekçi Bekir Fatsalıları Coşturdu

Prof.Dr. Tufan Gündüz ve sunucu Pelin Çift’in ardından sahneye Seksenler dizisinin efsane oyuncusu ‘Bekçi Bekir’ rolünde oynayan Hacı Ali çıktı. İlk olarak sahneye Bekçi kıyafeti ile çıkan Hacı Ali ilk şarkısının ardından ‘Hekimoğlu’nu seslendirdi. Ordu Ünye’den evli olduğu için Ordu’nun eniştesi olduğunu söyleyen Hacı Ali, türküleri ile izleyenleri coşturdu. Hacı Ali’in türküsüne bir ara Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de eşlik etti.

Bekçi Bekir Hacı Ali türküleri sonunda Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe sahneye gelerek teşekkür etti ve kendisine gecenin anısına plaket, çiçek takdiminde bulundu.