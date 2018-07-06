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06 Temmuz 2018 16:53

Fatsa’nın dünya şampiyonu gururu

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsalı dünya şampiyonu işitme engelli Ali Torluoğlu’nu makamında ağırladı.

Fatsa’nın dünya şampiyonu gururu

06 Temmuz 2018 16:53


Rusya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 100 kiloda dünya şampiyonu olan sporcu Ali Torluoğlu, Kaymakam Yapıcı’ya şampiyonluk madalyasını takdim ederek aldığı başarılı sonuçları anlattı.


Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Sporcumuzu aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Ülkemiz adına aldığı başarısı takdire şayandır. Sporcularımız imkanları çerçevesinde neler yapabileceğini dünya kamuoyuna da göstermiştir. Ülkemizin gururu sporcumuzun Fatsalı olması da ayrıca bizi sevindirdi” diye konuştu.


Milli sporcuya antrenörleri Kırkpınar Başpehlivanı Nadir Takı, Abdullah Dumanlı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek eşlik etti.




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