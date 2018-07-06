Fatsa’nın dünya şampiyonu gururu

Rusya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 100 kiloda dünya şampiyonu olan sporcu Ali Torluoğlu, Kaymakam Yapıcı’ya şampiyonluk madalyasını takdim ederek aldığı başarılı sonuçları anlattı.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Sporcumuzu aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Ülkemiz adına aldığı başarısı takdire şayandır. Sporcularımız imkanları çerçevesinde neler yapabileceğini dünya kamuoyuna da göstermiştir. Ülkemizin gururu sporcumuzun Fatsalı olması da ayrıca bizi sevindirdi” diye konuştu.

Milli sporcuya antrenörleri Kırkpınar Başpehlivanı Nadir Takı, Abdullah Dumanlı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek eşlik etti.