Fatsa’nın Estetik Şehir Projesi diğer ilçelere model oldu

Estetik Şehir Projesi’nin kendisini en çok heyecanlandıran projelerden biri olduğunu belirten Anlayan , “İlk başladığında herkesin farklı eleştirileri olmuştu ama ben tamamı bittiğini gözümde canlandırıyorum çok temiz çok sade bir cephe görüntüsü ortaya çıkıyor. Bir tarafında denizin mavisi bir tarafta gök mavisi. Herkes farklı alternatifler sunabiliyor yani şöyle olsaydı böyle olsaydı herkesin bir alternatifi var ama biz bunu yapıyoruz. Bu neticede de temiz ve sade bir görüntü ortaya çıkacak. Bolaman Irmağı’ndan, Elekçi Irmağı’na kadar bütün binalar bu şekilde giydirilecek. Estetik Şehir Projesi bizim projemiz ama Büyükşehir Belediyemiz bütün projelerimizin hepsini üstlendi ve yapıyor, hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın bu projeyi Ordu’da, Ünye’de hatta Akkuş’ta bile yaptığını ifade eden Anlayan, “Bu proje diğer ilçelere de yapılıyor, bütün ilçelerde model olduk tabii. Cephe giydirme bununla beraber bitmedi, daha büyüğü geliyor. Şimdi daha kapsamlısını yapacağız” diye konuştu.

“Merkezde 268 bina giydireceğiz”

Fatsa’nın eski haliyle çok kirli göründüğüne dikkat çeken Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Eskiden böyle bir tarz yoktu, şimdi biz Fatsa Belediyesi olarak da kendimiz şehir içindeki binaları da bu şekilde giydiriyoruz. Toplam 268 tane binayı giydireceğiz. Şu anda da projesini hazırlıyoruz. Trafiğe kapalı caddelerin de tamamı giydirilecek. Bunu çevreleyen yollar da dahil. Mesela sahilden girdik Sönmez Kırtasiye’ye kadar, Sakarya Caddesi’nden Orta Cami’ye kadar, Hacı Hulusi Baba Caddesi’nden Orta Büyük Camiye, oradan Dereüstü Caddesi olmak üzere bu 3 caddenin kucakladığı çevrenin tamamını giydiriyoruz” şeklinde konuştu.