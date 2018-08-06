Fatsa’nın milli gururları

Avrupa Massimo Romeo Gençlik Kupa Şampiyonası"na katılacak kadrosuna seçildiler.

Lisanslı ve milli takıma sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Milli takıma seçilerek başarı gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten antrenörlerimizle birlikte sporcularımızı yetiştirmeye devam ediyoruz. Başarılı çalışmalara imza atıyoruz ve birçok sporcumuzu milli takımlara farklı alanlarda veriyoruz. Fatsa ilçemiz bu anlamda başarılı bir ilçe. Sporcularımıza ‘7. Avrupa Massimo Romeo Gençlik Kupası’nda başarılar diliyorum” diye konuştu.