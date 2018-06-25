Fatsa’nın seçim sonuçları belli oldu

Fatsa İlçe Seçim Kurulundan alınan bilgiler doğrultusunda Fatsa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı 85 bin 661, oy kullanan seçmen sayısı 73 bin 899. Geçerli oy sayısı 71 bin 773, geçersiz oy sayısı 2 bin 121, itiraz üzerine geçerli sayılan oy sayısı ise 5 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 45 bin 253, Muharrem İnce 19 bin 969, Meral Akşener 5 bin 539, Temel Karamollaoğlu 606, Selahattin Demirbaş 256, Doğu Perinçek ise 155 oy aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı 85 bin 661, oy kullanan seçmen sayısı 73 bin 899, geçerli oy sayısı 72 bin 059, geçersiz oy sayısı bin 833.

Milletvekili seçimlerinde AK Parti 34 bin 623, MHP 11 bin 471, CHP 17 bin 280, HDP 874, Vatan Partisi 210, Saadet Partisi 81, Hür Dava Partisi 150, İYİ Parti ise 6 bin 639 oy aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Şener Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, CHP’den Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP’den ise Cemal Enginyurt Ordu’nun yeni dönemde milletvekili oldu.