Fatsa’nın yeni Belediye Başkanı Muharrem Aktepe

AK Parti İlçe Teşkilatında yapılan birinci temayül çalışması daha sonrasında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya tarafından Ankara’da yapılan değerlendirme toplantısında Muharrem Aktepe, Fatsa Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Muharrem Aktepe bugün Fatsa Belediye Meclisinin yaptığı toplantıda 27 meclis üyesinden 26 sının oyu ile Fatsa Belediye Başkanı seçildi.

Omuzuma çok daha ağır bir yük bindi

Fatsa’nın yeni Belediye Başkanı seçildikten sonra bir teşekkür konuşması yapan Muharrem Aktepe, “Rabb’im utandırmaz inşallah. Önümüzde 11 ay gibi bir süre var. Bu çok kısa bir süre sürede üzerimize düşen yük çok fazla. Ben muhalefeti ile iktidarı ile bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bu süreçte destek istiyorum. Hepimizin ortak paydası Fatsa, hepimizin ortak paydası Fatsa’ya yapılacak güzel işler. Bu güzel işleri yapabilmem için de muhalefetiyle iktidarıyla bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bu desteği istiyorum. Ben 14 yıldır belediye meclisi üyesiyim ve aynı zamanda başkan yardımcısıyım. Fatsa’nın sorunlarının yüzde 99’unu biliyorum. Çözüm üretme noktasında eksik kaldığımız yerler olabilir bundan sonrasında daha fazla gayret edeceğiz. Bundan öncesinde de üzerimizde sorumluluk vardı bu sorumlulukların bilincinde olarak yürüyorduk ancak bugün üzerimizdeki yük çok çok daha fazla. Önceden şehrül emin sözü benim için çok fazla anlam ifade etmiyordu şimdi bir arkadaşım bana şehrül eminsin deyince inanın omuzuma çok daha ağır bir yük bindi inşallah bu 11 ayı alnımızın akıyla tamamlarız. İnşallah memleketimize gereken hizmeti yaparız. Ben tekrar tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum güzel hizmetler yapacağına inanıyorum” dedi.

Makamda devir teslim töreni yapıldı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe meclis toplantısı sonrası devir teslim töreni için Belediye Başkanlık makamına geçti. Devir teslim töreninde 24.Dönem Giresun Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Sorumlusu Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Sorumlusu Mehmet Geldi, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ergün Çakmak ve meclis üyeleri hazır bulundular.

“Allah muvaffak etsin”

Mehmet Geldi devir teslim töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Fatsa ilçe belediye başkanımız Hüseyin Anlayan’ın milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa etmesinin ardından boşalan belediye başkanlığı görevi için yapmış olduğumuz birinci temayı çalışması daha sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Binali Yıldırım Yerel Yönetimler Başkanımız Erol Kaya’nın birlikte yapmış olduğu Ankara’daki değerlendirme toplantısında gerek il başkanımız Uğur Çelenk bey gerek İlçe Başkanımız Cenan Kır bey belediye başkanı adayı olarak çağırdığımız üç arkadaşımız ile birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda belediye başkan adayı olarak gösterilmiş olan Muharrem Aktepe kardeşimiz Fatsa Belediye Meclisinin yapmış olduğu toplantıda 27 meclis üyesinin 26 sının oyu ile belediye başkanı seçilmiştir. Fatsamız için, Ordumuz için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum Allah muvaffak etsin diyorum. Gerek AK Parti’li meclis üyelerine gerekse meclis üyesi diğer arkadaşlara partileri farklı olsa dahi Fatsa için bu birlikteliğe imza atan kardeşlerimize candan teşekkür ediyorum tebrik ediyorum hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Fatsa’nın yeni Belediye Başkanı Muharrem Aktepe başkanlık mührünü Fatsa Belediye Başkan Vekili İbrahim Eroğlu’dan aldı.