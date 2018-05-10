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10 Mayıs 2018 15:30

Fatsaspor Can Güven’e emanet

TFF 3.

Fatsaspor Can Güven’e emanet

10 Mayıs 2018 15:30

Lig’in yeni takımlarından Fatsa Belediyespor, teknik direktörlük görevine Can Güven’i getirdi.


Teknik Direktör Can Güven ile 2 yıllık anlaşma yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, “Sezon boyunca taraftarlara büyük önem veren ve onlarla iyi ilişkiler kuran başarılı teknik direktörümüz taraftarların büyük sevgisini kazandı ve onların kalbinde taht kurmayı başardı. 18 yılık 3. Lig hasretimizi tekrar gerçekleştiren hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Bizler de tekrar kendisi ile anlaşarak ilk transferimizi gerçekleştirdik. Fatsamıza hayırlı olsun” dedi.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “Hocamızın başarısı bizleri 3. Lig’e çıkardı. Kendisine başarılı çalışmalar diliyoruz. Hedefimiz bu yılda üst ligler olacak. Fatsamızı hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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