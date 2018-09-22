FATSO Başkanı Karataş'tan 'fındık' değerlendirmesi

Bu durum gerçekten abes bir vaziyettir” dedi.

Başkan Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Bölgemiz bugünlerde iki sıkıntıyı bir arada yaşıyor. Yabancı para olan dolar ve eurodaki artışın ülke üzerindeki belirsizliği ile fındıkta ki TMO'nun piyasaya girmemesi bu iki husus piyasada tedirginliğe yol açıyor. Alımlarda ve yatırımlarda bu durumda büyük bir soru işareti bırakıyor. Normalde bu aylarda ekonomide hareketlilik olur esnaflarda bu hareketlerden fazlasıyla memnun olurdu. Baktığımızda ise maalesef ekonomi olarak hareketlilik yaşanmıyor. Bu durum bölgemizde değil tüm ülkemizde yaşanıyor. Fındığımızla ilgili belirsizlik devam ediyor. TMO tarafından fındığın alınmaması veya satılmaması nedeniyle serbest piyasada üreticilerin arzu ettiği fiyatı oluşturmadı. Birçok ürün dolar kuru ile yükselirken milli ürünümüz olan fındığın fiyatı ise erimiştir. Bu durum gerçekten abes bir vaziyettir. Devletin müdahale etmemesi serbest piyasada fındık alımı yapan kişileri güçlendirdi ve fiyat dengesini kendi lehine çevirdi. Arzu ettikleri fiyat aralığında arzu ettikleri duruma göre fiyatları belirliyorlar. İster istemez belirsizlik devam ediyor. Bu zamandan sonra TMO'nun piyasaya gireceğiz fındık alımı yapacağız demesi havada kalan bir söylem olur. Üreticilerimizin çoğu fındığını sattı ve parasını da aldı. Hasadından üreticilerimiz arzu ettiği geliri elde edememiştir. Bakıldığı zamanda rekolte te belirlenen rakamın aşağısında oldu. Arzu edilen fiyat da olmayınca piyasada ciddi anlamda daralma oldu ve ekonomik olarak rahatlama olmadı. Belirsizlik olduğu için de fındık konusunun sorumlusunu üreticilerimiz hükümet olarak değerlendiriyor. Hükümetimiz bu dönemlere kadar sahip çıktı ve üreticilerimizi mağdur etmemeye çalıştı. Fındığımız milli ürün ve artık bir düzenleme getirilerek her yıl fiyatı oluşturulmalıdır” diye konuştu.