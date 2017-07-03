FATSO’dan yeni proje

Fatsa’da restoranlarda kahvaltı çeşitliliğinin fazla olduğuna vurgu yapan Başkan Tayfun Karataş, “Şehrimize Ordu’dan bile kahvaltı yapmaya gelen çok sayıda insan var. Amaç şehrimizin bu özelliğini diğer insanlara da tanıtıp farkındalık oluşturmak ve Fatsa’nın kahvaltısının önemini ortaya koyup pazar meydana getirmek. Nasıl Konya’da etli ekmek meşhur ise, Fatsa’nın da kahvaltısını meşhur hale getirmek amacımız” diye konuştu.

"Güzel tesislerimiz var"

Bu konuda Fatsa ilçesinde hizmet veren çok sayıda tesisin bulunduğunu ifade eden FATSO Başkanı Tayfun Karataş şunları söyledi: “Fatsamıza önceden ve yenilerde çok güzel tesisler açılıyor. Bunlar Fatsa sosyal hayatına hizmet veriyor. Biz bu hizmeti daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Trabzon’dan yola çıkan bir insan Fatsa’da mola verip, ister kahvaltısını yapsın, ister yemeğini yesin. Nasıl ki biz Trabzon tarafına giderken Akçaabat’ın meşhur köftesini yiyorsak, Fatsa’dan geçenler de meşhur Fatsa kahvaltısını yapacaktır” dedi.

Karataş son olarak, “Tüm Fatsalıları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ‘en güzel kahvaltı Fatsa’da yapılır’ tanıtım kampanyasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.