Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:02

FATSO’dan yeni proje

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa’daki kahvaltı kültürünü ticari olarak fırsata çevirmek için ilçenin iki girişine "En güzel kahvaltı Fatsa’da yapılır" yazılı tanıtım tabelaları koyacaklarını söyledi.

FATSO’dan yeni proje

03 Temmuz 2017 12:02


Fatsa’da restoranlarda kahvaltı çeşitliliğinin fazla olduğuna vurgu yapan Başkan Tayfun Karataş, “Şehrimize Ordu’dan bile kahvaltı yapmaya gelen çok sayıda insan var. Amaç şehrimizin bu özelliğini diğer insanlara da tanıtıp farkındalık oluşturmak ve Fatsa’nın kahvaltısının önemini ortaya koyup pazar meydana getirmek. Nasıl Konya’da etli ekmek meşhur ise, Fatsa’nın da kahvaltısını meşhur hale getirmek amacımız” diye konuştu.



"Güzel tesislerimiz var"


Bu konuda Fatsa ilçesinde hizmet veren çok sayıda tesisin bulunduğunu ifade eden FATSO Başkanı Tayfun Karataş şunları söyledi: “Fatsamıza önceden ve yenilerde çok güzel tesisler açılıyor. Bunlar Fatsa sosyal hayatına hizmet veriyor. Biz bu hizmeti daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Trabzon’dan yola çıkan bir insan Fatsa’da mola verip, ister kahvaltısını yapsın, ister yemeğini yesin. Nasıl ki biz Trabzon tarafına giderken Akçaabat’ın meşhur köftesini yiyorsak, Fatsa’dan geçenler de meşhur Fatsa kahvaltısını yapacaktır” dedi.


Karataş son olarak, “Tüm Fatsalıları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ‘en güzel kahvaltı Fatsa’da yapılır’ tanıtım kampanyasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:54
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!