FDH’den Suriye için giysi yardımı kampanyası

Fatsa Devlet Hastanesi(FDH) Başhekimi Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, hastane çalışanları olarak Suriye için giysi yardımı kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Kampanya hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, “Orada yaşanan savaş nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. 5 milyon kişi ise hayatta kalabilmek için oradaki topraklarını terk etti. Ülkemiz 3 milyona yakın Suriyeli vatandaşı misafir ediyor. Bizler de Fatsa Devlet Hastanesi personelleri olarak giyim yardımı kampanyası başlattık. Bir nebze de olsun onları soğuktan korumak için Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Vatandaşlarımız kullanılabilir durumdaki giysileri bugünden itibaren başhekimliğe getirebilirler. Burada toplanan giyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu yardım kampanyasına tüm Fatsalıların katılmasını istiyoruz” dedi.