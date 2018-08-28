Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Senelerdir Almanya’da yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Ergün tatil için memleketi Giresun’a geldi. Gezmek için çıktığı yolda bir arabanın çarpması sonucu yaralanan Ergün’e ilk müdahale Şebinkarahisar ilçesinde bir hastanede yapıldı. Muayenesinde bir sıkıntı görülmeyen hasta evine gönderildi. Sol tarafının tutmadığını fark eden Hüseyin Ergün, Medical Park Ordu Hastanesine başvurdu. Burada yapılan muayenenin ardından sol tarafında felç ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

“Hayati tehlikesi yüksekti”

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Eroğlu beyin kanamalı hastaların yüksek riskte hayati tehlikesi olduğunu belirterek şu bilgiyi verdi:

“Bu tür beyin kanamalı ameliyatlar beyin cerrahisinin en büyük ameliyatlarıdır. Hasta bir haftadır sol tarafı felç, şuuru bozuk, yürüyememe şikâyetleriyle acil servise başvurdu. Beyin kanaması saptanan hastayı acil ameliyata aldık. Kanamayı durdurduk. Ertesi gün sol tarafındaki felci düzeldi. 3’üncü günün sonunda da taburcu ettik. Bu tür ameliyatlar hayati tehlike taşıyan büyük ameliyatlar. Hastaya biz burada müdahale etmeseydik hasta şifayı büyük merkezlerde arayacaktı. Zaten gurbetçi hastamız tatil için geldi, otobüs, uçak, toplu taşıma araçları derken kendisi eşi dostu yollarda perişan olacaklardı. Fakat ne kadar şanslılar ki, ilimizde böylesine gelişmiş sağlık hizmeti sunan bir hastanemiz var. Biz de böyle risk grubunda olan hastalarımıza elimizde olan imkânlarla sağlık hizmeti sunmaktan son derece gururluyuz.”